Am Sonntag gegen 19.30 Uhr war die Jugendliche (15) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Moped in Guttaring auf der Silberegger Landesstraße Richtung Ortsmitte unterwegs. In der sogenannten "Kassl-Kurve" geriet das Mädchen laut Polizei zu weit nach links – just in diesem Moment kam ihr ein Autofahrer (47), ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, entgegen.

Keiner der beiden konnte rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde die Mopedfahrerin über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.

Die alarmierte Rettung brachte die Verunfallte ins Klinikum Klagenfurt, der Autolenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.