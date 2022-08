Am Sonntag um 7.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil eine 32-Jährige in St. Veit laut um Hilfe schrie. Die einschreitenden Beamten fanden eine stark verängstige Frau vor, die zahlreiche Verletzungen aufwies. Sie gab an, seit mehreren Tagen von ihrem 47-jährigen Lebensgefährten, der ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit stammt, geschlagen und verletzt worden zu sein. Er soll sie auch mit dem Umbringen bedroht sowie körperlich misshandelt haben. Nach seiner Aussage wurde das Opfer von der Rettung ins Landeskrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.

Bereits vor Tagen wurde gegen den Täter ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen, an das er sich offenbar nicht gehalten hat. Jetzt wurde er vorläufig festgenommen und wird nach Abschluss der Erhebungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.