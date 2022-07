In der Hubert-Hauser-Straße in Friesach gibt es nicht

sanierungsfähige Gebäude, die jetzt durch klimagerechte und barrierefreie Neubauten ersetzt werden sollen. Dieses Verfahren ist auch unter "Reconstructing"-Verfahren bekannt. 24 Wohnungen sollen von 2024 bis 2027 unter der umweltfreundlichen Variante errichtet werden.

Konzipiert und geplant wird das Projekt von der Neuen Heimat, dem Architekten Reinhard Hohenwarter und der Stadtgemeinde Friesach. Die Baukosten liegen zwischen 2,4 Millionen und 2,6 Millionen Euro. Die Stadtgemeinde Friesach bleibt beim Pilotprojekt "350 Euro Wohnen" Eigentümerin der bestehenden Liegenschaft. Die Neue Heimat erhält ein Baurecht für 80 Jahre.

Geplant sind acht Zweizimmerwohnungen in der Größe von 40 Quadratmetern und sechzehn Dreizimmerwohnungen in der Größe von 58 Quadratmetern. Der Preis für die Mieten soll – wie der Name schon verrät – maximal 350 Euro inklusive Betriebskosten, Heizkosten und Warmwasser betragen.

Visualisierung des Projekts © KK/LWBK

Beim Wohnprojekt gibt es einen Verzicht auf Keller- und Tiefgaragenplätze. Ersetzt werden diese durch naturnahe befestigte (überdachte) Flächen, zum Beispiel Makadamsplittwege, die keine Winterbetreuung benötigen. Somit gibt es keine Kosten für Schneeräumung und Salzstreuung.

Betriebskosten werden auch eingespart, weil für zwei Baukörper nur ein Lift, ein Stiegenhaus, eine Heizzentrale und eine Technikzentrale benötigt werden. Zusätzlich erfolgt die Wohnungsplanung aufgrund natürlicher Gegebenheiten: Gegenüberliegende Fenster dienen zum Be- und Entlüften, mobile Garderoben können die Bewohner individuell zur Raumgestaltung nutzen.

Die erste Infoveranstaltung für die Mieter erfolgte vor Kurzem. Weitere sind geplant.