Seit fast zwei Jahrzehnten kämpft Kärnten um den vierspurigen Ausbau der B 317 mit Mittelleitschiene von St. Veit an der Glan bis zur steirischen Landesgrenze. Obwohl dieses Projekt im Bundesstraßengesetz festgeschrieben ist, hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) Ende des Vorjahres einen Planungsstopp verordnet. Das will Verkehrslandesrat Martin Gruber (ÖVP) nicht hinnehmen und hat in der Regierungssitzung am Dienstag den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) angekündigt.