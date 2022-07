Bereits am 11. Juli konnten Polizisten in St. Veit/Glan im Zuge einer Verkehrskontrolle einen 31-jährigen deutschen Lenker anhalten und festnehmen, in dessen Kleintransporter Einbruchswerkzeug, Diebesgut und Spuren von Einbruchsdiebstählen sichergestellt wurden. Das gab die Polizei heute bekannt.

Flucht

Weitere umfangreiche Erhebungen ergaben, dass der 31-Jährige in Deutschland aus der Haft geflohen war und im Zeitraum von April bis Juni insgesamt sechs Einbruchdiebstähle sowie vier versuchte Einbrüche verübte. Dabei brach der Mann in Firmen, Tierarztpraxen, einen Kindergarten, einen Supermarkt sowie in ein Lokal und in eine Fahrschule ein. Er wurde bei seinen Taten teilweise von einem 28-jährigen Komplizen, gegen den in Deutschland mehrere nationale Haftbefehle bestehen, unterstützt. Weiters steht eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan im Verdacht, dem 31-jährigen Haupttäter einen widerrechtlich erlangten Zweitschlüssel einer Tierarztpraxis überlassen zu haben.

200 Stangen Zigaretten

"Neben Bargeld und tierärztlichen Medikamenten, die als Drogenersatz verwendet werden, wurden mehr als 200 Stangen Zigaretten gestohlen und zum Teil an Abnehmer in Deutschland weiterverkauft", heißt es von der Polizei. Weiters konnten im Zuge der Amtshandlung ein gefälschter Führerschein, eine Cannabis-Indoor-Plantage sowie in einem Waldstück angepflanztes Cannabis sichergestellt werden. "Als Tatmotiv gaben die Täter Suchtgiftabhängigkeit und Spielsucht an. Der Haupttäter befindet sich weiterhin in Haft, die Mittäter werden nach Abschluss der Erhebungen angezeigt", heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.