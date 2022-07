Im Zuge einer Ausbildungsfahrt war am Freitag gegen 16 Uhr ein Jugendlicher (17) aus Micheldorf mit einem Auto auf der Krappfeldlandesstraße (L 83) in Pirkfeld in Richtung St. Donat unterwegs. Weil ein Lkw am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte und in die Fahrbahn ragte, wollte der 17-Jährige ihn überholen.

Auch ein dahinter fahrender Biker (47) aus Scheifling war gerade am Überholen, als er das Auto des Jugendlichen vor sich hatte. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, bremste er sich wieder ein.

Just zur selben Zeit wollte auch ein hinter dem ersten Biker fahrender Motorradfahrer (63) aus St. Georgen am Längsee ebenfalls überholen. Er schaffte die Bremsung nicht mehr und krachte in das Motorrad des 47-Jährigen. Beide Biker kamen zu Sturz. Während der jüngere unverletzt blieb, musste der ältere mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden.