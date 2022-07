Insgesamt elf Kandidaten kämpfen im Bezirk um den Titel "Die schönsten Plätze am Wasser". Hatte beim ersten Zwischenstand noch Taupes Genussschmiede am Längsee die Nase leicht vorne, gibt es jetzt einen neuen Führenden. Und zwar hat sich The 1st Lakehouse am Hörzendorfer See von den hinteren Plätzen an die Spitze gekämpft.