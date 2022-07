Mittwoch ist kein Badetag. Zumindest nicht am Hörzendorfer See. "Am Montag, 18. Juli, wurden Wasserproben entnommen, die Laborbefunde weisen auf Auffälligkeiten hin, was Blaualgen betrifft", gibt Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch Auskunft. Man habe die Proben an die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit) geschickt, um den Verdacht zu überprüfen. "Das Ergebnis müsste heute kommen", erklärte Egger-Grillitsch am Mittwochvormittag.