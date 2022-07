Am Mittwoch gegen 17 Uhr schlugen Zeugen bei der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Alarm: In einem Waldstück in der Brückler Ortschaft Selesen brannte es. Um ein mögliches Ausbreiten der Flammen zu verhindern, wurden etwa 120 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Brückl, Eberstein, St. Filippen, St. Veit an der Glan, Thalsdorf, St. Sebastian, Launsdorf, Pischeldorf, St. Walburgen, Klein St. Paul und Klein St. Veit alarmiert. Mit 26 Fahrzeugen standen die Männer und Frauen im Einsatz. Zur Übersicht des Brandgeschehens wurde außerdem der Polizei Hubschrauber aus Graz beordert.

Durch den Brand wurden etwa 1200 Quadratmeter Fichtenkultur beschädigt. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Gegen 20:00 Uhr wurde von der Einsatzleitung Brandaus mitgeteilt.