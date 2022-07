Aus einem Schreiben von Bürgermeister Dietmar Rauter an die Gemeindebürgerinnen und Bürger von St. Urban geht hervor, dass der dortige Wassernotstand auch eine illegale Wassernutzung zur Ursache hat. Einerseits sollen unbefugte Personen Entleerungsleistungen der Gemeinde in Betrieb genommen habe, was zu einem hohen Wasserverbrauch führte. Andererseits geht man aber auch davon aus, dass es Leitungen gibt, die im Leitungssystem der Gemeinde nicht verzeichnet sind. Deshalb setzt die Gemeinde jetzt eine Deadline: "Wir fordern alle Gemeindebürger auf, bis Mittwoch 20. Juli, solche "Schwarzleitungen" im Gemeindeamt zu melden, damit diese durch Professionisten getrennt werden können", schreibt Rauter.