Das Mühlenrauschen 2022 meldet sich mit einem hörens- und sehenswerten Programm zurück. Musikalisch setzt der Verein "Kultur in der Mühle" wie in den vergangenen Jahren auf Vielfalt und Diversität. Das Programm reicht von Singer/Songwriter, Indie Pop und Indie Rock über RnB, Future Soul, Space Jazz, Contemporary Beats, zeitgenössischem Hip Hop und Drum & Bass bis hin zu verschiedenen Club-Musik Stilen und ist in dieser Vielfalt einzigartig in Kärnten.

Mühlenrauschen goes Innenstadt

Im Rahmen des Konzepts "Lust auf Innenstadt" veranstaltet "Kultur in der Mühle" am Mittwoch, den 27. Juli, im Skulpturenpark St. Veit zwei Konzerte sowie einen Workshop. Zunächst werden AELS, die zwei jungen Klagenfurter Musikerinnen Elisa Hofstädter und Anna Mauthner, die bereits am Mühlenrauschen 2019 – damals 15-jährig – das Publikum verzaubert haben, mit Stimme und Gitarre zum Träumen einladen. Als zweiter Act erwartet die Besucherinnen und Besucher das Frank Fusion Trio feat. Michael Eria.

Zwischen den Konzerten findet ein Workshop zum Thema "Media Literacy" statt. Ziel des Workshop ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehemer für "Fake News" auf Social Media zu sensibilisieren und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Meldungen zu überprüfen und gegebenenfalls auf deren Falschheit aufmerksam zu machen.

Von Freitag und am Samstag (29. und 30. Juli) können dann ab 16 Uhr die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler auf den großen Bühnen bei der Mühle am Wayerfeld erlebt werden. Auch dieses Jahr wird durch die liebevolle Gestaltung und aufwendige Lichtkunst das naturbelassene Festivalgelände in einen Ort zum Wohlfühlen und Staunen verwandelt.