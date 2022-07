Im Zuge des Streifendienstes konnten Polizisten in Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan, ein am Boden liegendes Fahrzeugkennzeichen wahrnehmen. Bei genauerem Blick konnten weitere Fahrzeugteile, niedergefahrene Straßenleitpflöcke und erheblicher Flurschaden wahrgenommen werden. In ca. 400 Metern Entfernung fanden die Beamten schließlich den dazugehörigen stark beschädigten Pkw. Der Lenker war jedoch nicht vor Ort.

Dieser konnte schließlich an seinem in der Nähe befindlichen Wohnort angetroffen werden. Nach anfänglichem Leugnen gestand der sichtliche alkoholisierte 40-Jährige schließlich, den Pkw gelenkt zu haben. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, der Führerschein wurde im vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.