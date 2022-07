Der ORF lud Christoph Schratt aus St. Georgen am Längsee vergangenen Donnerstag als Stargast zu "Guten Morgen Österreich" ein. In Klagenfurt am Wörthersee sorgte der 20-jährige Sänger mit seinem Auftritt vor Ort und vor den Bildschirmen für Gänsehaut. Begleitet von Gitarrist Armin Polsinger stimmt er sein neues Lied "Best Fake Friend" an. Davon zeigte sich Moderator Marco Ventre beeindruckt: "Wow wie gefühlvoll", kommentierte er.

Hier der Auftritt zum Nachschauen.

Krystof verzauberte die Zuseherinnen und Zuseher mit seinem Auftritt © kk/privat

Für alle, die der Auftritt begeistert hat: Im Oktober steht Krystof – so lautet der Künstlername, unter dem Christoph Schratt im Internet bekannt ist - im Konzerthaus Klagenfurt auf der Bühne.

Seinen ersten großen Live-Auftritt hatte der Musiker übrigens bei den "Howart.live"-Konzerten vor der Burg Hochosterwitz. Dort waren sogar Fans aus Deutschland angereist, um Krystof auf der Bühne zu sehen.

Bei "Guten Morgen Österreich" macht der Sänger natürlich auch im Sportprogramm "Fit mit Philipp" mit.