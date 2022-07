Alle kennen Karl Petautschnig und sein Team des kleinen Marktes, den er in der Hauptstraße 1 in Kraig betreibt. Zusammen mit ihm und seiner Gattin Erika sind noch weitere fünf Damen im Geschäft um das Wohl der Kunden bemüht. Auf 220 Quadratmetern Geschäftsfläche gibt es ein Sortiment zur Abdeckung des täglichen Bedarfs. "So nach dem Motto, das, was Sie brauchen, haben wir, und was wir nicht haben, brauchen Sie nicht", scherzt Petautschnig. "Ich könnte in eineinhalb Jahren in Pension gehen und möchte früh genug anfangen, jemanden zu suchen, der mit dem Geschäft weitermachen möchte", erklärt Petautschnig.