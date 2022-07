Der Spatenstich für ein großes Projekt ist am Freitag in der Gemeinde Kappel am Krappfeld erfolgt. Über die Sommerferien wird die Volksschule generalsaniert und zu einem Bildungszentrum mit integrierter Kindertagesstätte umgebaut. Bis zum Schulstart soll damit ein umfangreiches Betreuungsangebot in der Gemeinde entstehen. Bürgermeisterin Andrea Feichtinger leitete die Bauarbeiten gemeinsam mit der Direktorin Dagmar Schöffmann, Vizebürgermeister Otto Lungkofler, Landesrat Martin Gruber in seiner Funktion als Gemeinderat und Gemeindevorstand Gerhard Kronlechner ein.

In die bestehenden Räumlichkeiten wird neben der Ganztagesschule auch der Hort eingerichtet. Das Projekt wird zu 75 % vom Schulbaufonds gefördert und umfasst ein Bauvolumen von 2 Millionen Euro.

Kindergartenleiterin Elfriede Elsenbaumer und Amtsleiter Werner Glanzer, der als Baukoordinator des Projektes fungierte, sowie Baumeister Wolfgang Fryba waren ebenfalls beim Spatenstich anwesend.