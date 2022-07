Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit fuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr mit seinem Pkw auf der L 91 Klippitztörl Landesstraße von Lölling kommend in Richtung Mösel. Im Gemeindegebiet von Hüttenberg kam er aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf das rechte Straßenbankett. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, querte die Fahrbahn und prallte frontal gegen die Hausmauer der dortigen Kläranlage.