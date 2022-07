Für die Raiffeisen Bank Althofen-Guttaring soll in der Generalversammlung am Montag mit 1800 Mitgliedern eine wesentliche Weichenstellung erfolgen. Wie berichtet, wurde Ende März in einer außerordentlichen Generalversammlung mit 89,2 Prozent ein Grundsatzbeschluss für die Fusion mit den Raikas Gurktal, Hüttenberg-Wieting und Längsee-Hochosterwitz zur Raiffeisenbank Mittelkärnten gefasst.