Ein aktuelles Gutachten, das erhöhte HCB- und HCBD-Werte in Fischen in der Gurk aufzeigt, sorgt derzeit in Kärnten für Aufregung. Laut dem Bericht, der der Kleinen Zeitung vorliegt, wurden heuer im Muskelfleisch von Fischen flussabwärts von Brückl ein Hexachlorbutadien-Wert (HCBD) von 2600 μg/kg nachgewiesen - der Grenzwert liegt bei 55. Und das, obwohl die Werte in den vergangenen Jahren gesunken sind. Auch bei Hexachlorbenzol (HCB) ist der Wert von 5,2 μg/kg im Jahr 2021 auf 22 gestiegen. Grund zur Sorge bestehe dennoch nicht, beruhigt das Land.