Vor fünf Jahren besuchte Mathias Anderwald, mit einigen Freunden, einen Infotag der Wasserrettung. Der dort präsentierte Verein gefiel ihm so gut, dass er gleich darauf den Helferkurs der Wasserrettung absolvierte. Es folgten der Retterschein, die Ausbildung zur Einsatzkraft, sowie Lehrgänge zum Fließwasserretter und zum Schwimmlehrer. Der 19-Jährige war schon, bevor er der Wasserrettung beigetreten ist, Mitglied bei einem Schwimmverein und Schwimmen ist bis heute eines seiner größten Hobbys.

"Für mich ist die Wasserrettung ein super Verein, freiwillig, unentgeltlich und besonders unsere Einsatzstelle am Längsee, besteht aus einer coolen Gruppe von Menschen, die sehr gut zusammenhalten und ihr Bestes geben", erzählt Anderwald. Für ihn ist die Tätigkeit bei der Wasserrettung ein Ausgleich zum Alltag. Wie man in brenzligen Situationen oder bei Unfällen reagiert und Erste Hilfe leistet, hat den Studenten schon immer interessiert. Anderwald studiert seit einem Jahr Geschichte, sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften, an der AAU Klagenfurt.

Im Sommer nimmt die Tätigkeit bei der Wasserrettung natürlich mehr Zeit in Anspruch. "In den kälteren Monaten sind wir zwar auch aktiv, aber halt auf Bereitschaft", erklärt Anderwald. In den Sommermonaten gibt es hingegen Wochenenddienste am See, damit immer jemand vor Ort ist, sollte einmal Hilfe benötigt werden. Außerdem finden am Längsee regelmäßig Schwimmkurse für Kinder statt, sozusagen als Prävention, um spätere Unfälle zu vermeiden. "Als Schwimmlehrer nimmt man aber auch Abzeichen ab", erzählt Anderwald. Es werden also ebenso Schwimmprüfungen für Früh-, Frei-, Fahrten- und Allroundschwimmer abgehalten.