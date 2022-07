Die Polizei bittet um Mithilfe: Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag im Bereich Zmuln in Liebenfels eine freilaufende Katze mit einem Pfeil schwer verletzt. Der Pfeil durchbohrte das Tier und blieb im Bereich der Lunge stecken. Ein Tierfreund entdeckte die Samtpfote, brachte sie in eine Tierklinik in Klagenfurt. Dort wurde der Katze der 80 Zentimeter lange Pfeil operativ entfernt. Aktuell ist das Tier aber noch nicht über den Berg, es kämpft um sein Leben.

Mit diesem Pfeil wurde das Tier verletzt © KK/privat

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan unter 059 133 2120.