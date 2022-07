"Zum letzten Mal." So fängt das Facebook-Posting des Bürgermeisters der Gemeinde St. Georgen am Längsee, Wolfgang Grilz. Ein Ton, der vielen sauer aufstößt, denn gemeint sind die Parker am neuen gebührenpflichtigen Parkplatz am Strand- und Stiftsbad Längsee. "Bitte in die Frontscheibe." Soll man die Saisonparkkarte legen. Das "Danke!" am Ende kann die Gemüter nicht besänftigen.