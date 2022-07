Zentimeter für Zentimeter ruckelt die riesengroße Zeltplane am Hauptmast in die Höhe. Keineswegs von selbst, vier Männer wechseln sich beim Hochpumpen des Zeltes ab, dessen Gesamtdurchmesser 23 Meter ausmacht. Das Hochpumpen ist auch Chefsache, Sascha Degen, Juniorschef des Zirkus Althoff, Trapezartist, packt ordentlich an. Fitnesscenter ist Wellness dagegen. Seniorchef Emil Benito Degen: "Das ist noch gar nichts, denn das ist das kleine Zelt." Das große kommt in Friesach nicht zu Ehren, es ist für größere Städte gedacht. In der kleinen Variante finden 400 Menschen Platz, das große hat Kapazität für 1200. Am Freitag, den 15.Juli, können die Artisten und Artistinnen die Friesacher bei der ersten Vorstellung begrüßen. Man wird bis Sonntag auftreten. Von Luftakrobatik bis zum Messerwerfen findet sich im Programm. Ohne Zelt jedoch keine "Musik", am ersten Tag des Zirkusaufbaus am Reitplatz Olsa spielt man noch eine andere: Jene der lauten Bohrgeräusche, wenn unzählige Metallsteher beim Aufstellen des Zeltes in den Boden gebracht werden müssen.