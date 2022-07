Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fuhr mit seinem Traktor Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Kappel am Krappfeld, in Richtung Rattenberg. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann auf Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens von der Fahrbahn ab, der Traktor stürzte über einen Abhang und überschlug sich.

Selbst befreit

Der 78-Jährige konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien, rief den Landwirt des Grundstücks an und dieser alarmierte die Rettung. Der Verunfallte erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Am Traktor entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kappel am Krappfeld, Passering, Pölling, das Rote Kreuz sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers C11.