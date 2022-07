Er ist einer von insgesamt elf Kandidaten, die im Bezirk um den Titel "Die schönsten Plätze am Wasser" kämpfen. Und er hat laut erstem Zwischenstand beim Voting, das seit rund zehn Tagen läuft, hauchdünn die Nase vorne – gemeint ist "Taupes Genussschmiede am Längsee".

"Über die derzeitige Führung freuen wir uns natürlich sehr und hoffen weiterhin auf Unterstützung", sagt der Betreiber Harald Taupe. 75 Gäste finden in der Genussschmiede am Wasser Platz, zwölf Mitarbeiter kümmern sich dort um das Wohl der Gäste.

Der derzeit zweitplatzierte See liegt in der Gemeinde Frauenstein – und zwar handelt es sich um den Kraiger See, oder besser gesagt um das dortige Strandbad. Von dort aus hat man einen herrlichen Blick auf den See, der vor zwei Jahren von der Gemeinde Frauenstein gepachtet wurde.

Die drittmeisten Stimmen entfielen laut erster Auswertung auf das Freibad in Althofen. Dort kommt große und kleine Wasserbegeisterte auf ihre Kosten – unter anderem bei einer Rutsche, einem Wildwasserkanal oder einer Massagedüsenbank. Und natürlich darf auch das eine oder andere Eis im angrenzenden Strandbad-Restaurant nicht fehlen.

Sowohl die ersten drei, als auch die weiteren Kandidaten liegen knapp beieinander. Stimmen Sie daher für Ihren Lieblingsplatz – es zahlt sich aus!