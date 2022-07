Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit warf am 9. Juli die Asche aus einer Metallwanne in einen Baucontainer auf einem Anwesen in der Gemeinde Hüttenberg. Zwei Tage zuvor hatte der Mann in der Wanne Holz verbrannt. Er war der Meinung die Asche sei bereits ausgekühlt und keine Glut mehr vorhanden.