Die vergangenen zwei Jahre haben bei den Unternehmern Beatrix Wieser und Peter Steinberger eine ganz bewusste Entscheidung gebracht. „Wir haben uns gefragt, was wir wirklich von Herzen gerne machen und die Antwort war schnell gefunden.“ Die beiden Steirer begaben sich österreichweit auf die Suche nach dem optimalen Ort für ein Fitnesscenter und wurden in St.Veit mit dem "Injoy" fündig .Die ersten Umbauten nahmen die beiden bereits vor. „Bis Herbst wollen wir fertig sein – bei laufendem Betrieb. Wir investieren über 200.000 Euro." Die Angebotspalette im Fitnesscenter reicht von Yoga, Intervalltraining und Zumba über Muskeltraining bis hin zu Fitness und Prophylaxe. „Es geht uns um die Gesunderhaltung und den Spaß am Training.“