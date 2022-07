Vor dem Corona-Lockdown im November 2021 hat die gebürtige St. Veiter Sängerin Verena Wagner online einige "Wohnzimmerkonzert" verlost. "Eine der glücklichen Gewinnerinnen war Carmen Koch vom Pferdehof Jägerhof in Straßburg. Carmen war so motiviert, dass sie gleich ein großes Open Air organisiert hat", erzählt Wagner.

Geplant war, dass sie und ein Bandmitglied im Wohnzimmer der Fans auftritt, nun wird sie am Samstag, 9. Juli, mit der ganzen fünfköpfigen Band auf einer großen Bühne in Straßburg auftreten. "Alle Freunde und Nachbarn in Straßburg helfen zusammen. Shuttle-Busse vom Hauptplatz in Straßburg wurden organisert, der Betreiber der Burgbar wird den Ausschank übernehmen und die Nachbarn bauen die Bühne auf", freut sich Wagner, die vor kurzem noch beim Donauinselfest aufgetreten ist.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt: freiwillige Spende. "Die Leute in Straßburg sind motiviert. Es wurde schon darüber gesprochen, dass, wenn das Konzert ein Erfolg wird, wir es vielleicht jährlich veranstalten", lacht Wagner.