Am 30. Juni 1942 wurden sieben St. Veiter wegen ihres Widerstandes gegenüber dem NS-Regime hingerichtet. Vor kurzem fand am Stadtfriedhof in St. Veit eine kommunale Gedenkfeier mit Kranzniederlegung zum 80. Jahrestag der Hinrichtung der sieben "St. Veiter Eisenbahnwiderstandskämpfer" statt.