Diagnose Brustkrebs – ein Schock für jede betroffene Frau. Aber es gibt immer Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen helfen und Trost und Wärme spenden. So zum Beispiel der Textil- und Kunstverein "Patchwork" aus Friesach, der seit 20 Jahren diverse Textilstücke in Handarbeit herstellt und heuer sein Jubiläum feiert. Seit vielen Jahren unterstützt die Patchworkgruppe auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St.Veit und vor allem das "Brustzentrum Kärnten" mit der freiwilligen Spende von selbstgemachten Herzkissen.