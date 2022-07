Am Samstag, 7. Juli 1962, gaben einander Hermine und Franz Gratzer das Ja-Wort. Heuer können sie sich über ein "Diamantenes Hochzeitsjubiläum" (60 Jahre) freuen. Die beiden St. Veiter kannten einander schon seit ihrer Kindheit, sie wuchsen nebeneinander auf. Die Liebe begann aber mit einer Anlaufschwierigkeit. "Wir waren damals noch sehr jung und ich war mir nicht sicher, ob er wirklich der Richtige ist. Deshalb ging ich ein Jahr lang als Kellnerin in die Schweiz und wollte dort Neues erleben", erklärt Hermine Gratzer mit einem Lächeln. In der Schweiz merkte die St. Veiterin aber, dass keiner ihr Herz so erobern konnte wie Franz. "Als ich zurückkam erkannten wir, wie vertraut wir waren und dass wir füreinander die Richtigen sind."