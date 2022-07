Eine 28-jährige Frau, die am Dienstag um 6 Uhr mit ihrem Hund an der Leine in St. Veit in der Fußgängerzone spazierte, erlitt durch Bisse eines freilaufenden Hundes schwere Verletzungen.

Der Hund der Rasse Leonberger fiel erst den Hund der 28-Jährigen an. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, wurde die Frau vom Leonberger angefallen und mehrfach im Bereich der Hände gebissen. Erst als ein Zeuge dazwischenging, ließ der Hund von der Frau ab.

Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Hund der Frau wurde ebenfalls schwer verletzt und musste von einem Tierarzt notoperiert werden. Der entlaufende und angreifende Hund konnte eingefangen werden und wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Nach dem Abschluss weiterer Erhebungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.