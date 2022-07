Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt St. Veit staunten am Montagmittag nicht schlecht, als plötzlich kein Wasser mehr aus dem Hahn kam. Bis 15 Uhr war die Wasserversorgung in der Innenstadt aber wieder hergestellt. Nur in "höheren Bereichen" der Stadt arbeiten die Wasserwerke noch daran. Laut Pressesprecherin Karin Schweighofer sollte es aber auch hier nicht mehr lange dauern, bis das Wasser wieder fließt.

Grund für den plötzlichen Ausfall der Wasserversorgung war ein Rohrbruch: "In der Einsiedlergasse wurde bei Grabungsarbeiten die Hauptleitung getroffen. Das Rohr ist geplatzt", erklärt Schweighofer. Die Bauarbeiten finden zur Verlegung einer Fernwärmeleitung statt. Schweighofer bittet noch um ein wenig Geduld in den höher gelegenen Gebieten der Stadt. Man arbeite mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserversorgung.