Am Petersberg wurde in der Vorwoche Premiere der Friesacher Burghofspiele gefeiert – mit dem "bissigen" Stück "Dracula". Am 10. Juli gibt es den nächsten Theater-Höhepunkt in der Burgenstadt, die Friesacher Märchensonntage starten nämlich in die neue Saison. Im Stadtsaal wird "Robin Hood" in der Fassung von Matthias Falke gezeigt.

"Es ist eine Abenteuergeschichte mit Musik und Spaß", sagt der bekannte Schauspieler Christian Krall, der bei diesem Stück Regie führt. Die Musik steuert Matthias Ortner bei, bekannt durch die Gruppe "Matakustix". Zum Schauspieler-Team gehören neben Erwachsenen auch zahlreiche Jung-Darsteller, die ihr Können unter Beweis stellen werden.

Christian Krall inszeniert "Robin Hood" in Friesach © Privat



Gespielt wird "Robin Hood" ab 10. Juli an Sonntagen bis zum 21. August, Beginn ist jeweils um 18 Uhr, am 14. und 18. August gibt es eine zweite Vorstellung jeweils um 15 Uhr.

Info: Karten gibt es bei Ö-Ticket oder eine Stunde vor Beginn an der Theaterkasse.

Märchensonntage 2021