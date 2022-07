In Zivilkleidung stand ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit am Montag am Landesgericht Klagenfurt vor Richterin Michaela Sanin. Das ist insofern erwähnenswert, weil der Berufssoldat ansonsten auf Uniformen steht. Besonders auf SS-Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg.