Es war ein eitriger Backenzahn. Jahrelange Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2021, dann bekommt das Pferd genau vor dem Bewerb in Tokio Zahnschmerzen. Ende der Veranstaltung für Ihre Kollegin Victoria Max-Theurer. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?

CHRISTIAN SCHUMACH: Grundsätzlich, aber vor allem bei so einem Großereignis, sind wir mit unseren Gedanken bei den Pferden, bei deren Gesundheit. Davon sind wir abhängig, sie sind ja unsere Partner. Die Situation war natürlich wahnsinnig bitter. Vor allem für Vicky, aber auch für uns als Team. Wir sind aber lang genug in diesem Sport um zu wissen, dass so etwas passieren kann. Vor allem mit dem Aufwand, der mit den Spielen in Tokio verbunden war - einfach bitter. Aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Vicky hat uns trotz ihrer Enttäuschung sehr unterstützt. Es gab, obwohl wir als Team nicht mehr antreten konnten, einen guten Spirit.