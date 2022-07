"Das 950-Jahre-Jubiläum fällt in eine Zeit, die zum Jubel weltweit nur wenig Anlass bietet, wohl aber zu dankbarer Erinnerung an das, was viele unserer Vorfahren an Gutem zuwege gebracht haben." Der ehemalige Gurker und nunmehrige emeritierte Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari hielt den Festvortrag beim offiziellen Festempfang, gestern Freitag, auf der Straßburg zum Höhepunkt und Abschluss der Jubiläumswoche zum Jubiläumsjahr "950 Jahre Bistum Gurk".