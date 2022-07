Die Burg Taggenbrunn unweit der SPAR-Zentrale Maria Saal bot die perfekte Kulisse für die SPAR-Jubilarfeier. Rund 100 Jubilarinnen und Jubilaren folgten der Einladung und feierten einen vergnüglichen Abend im Zeichen der Tanne. "Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, wenn ich in all die vertrauten Gesichter blicke, die mit ihrer unglaublichen Arbeit und ihrer Bereitschaft für andere da zu sein, einen wichtigen Anteil an unserem Erfolg tragen, zeigt sich Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol im Rahmen seiner Ansprache angetan.

Geehrt wurden Mitarbeitende mit runden Jubiläen von 10 bis 40 Dienstjahren. Neben der imposanten Burg waren es die humorvolle Moderation Marco Ventres und die mitreißende Udo Jürgens-Interpretation von Simon Stadler für Stimmung.

Familienfreundlicher Betrieb



Mit rund 50.000 Mitarbeitenden ist SPAR der größte private österreichische Arbeitgeber. Für die Betreuung und Belieferung der SPAR-Standorte in der jeweiligen Region verantwortlich sind die sechs Regionalzentralen in Dornbirn, Wörgl, Marchtrenk, St. Pölten, Graz und Maria Saal. Diese aus der Geschichte gewachsene und regional verankerte Struktur ist ein Unikum und ein Schlüssel für den Erfolg von SPAR. Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt sicher in der Familienfreundlichkeit und der Zertifizierung "Audit berufundfamilie".

"Familienfreundlichkeit ist für uns ein wichtiges Thema und Teil der Unternehmenskultur," so Paul Bacher. "Wir bieten zahlreiche Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung wie geringfügige Beschäftigung während der Karenzzeit, Teilzeit oder die Gleitzeit-Regelung für unsere Büromitarbeitenden. Aber auch Altersteilzeit und Elternteilzeit wird gerne angenommen und stellt einen wichtigen Teil im Arbeitsalltag unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar. Diese Arbeitszeitmodelle bringen die nötige Flexibilität für ein geregeltes Familienleben."