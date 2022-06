Überschwemmungen haben am Mittwoch das Gurktal schwer in Mitleidenschaft gezogen. Zwar konnte durch Hochwasserschutzmaßnahmen Schlimmeres verhindert werden, dennoch sind Schäden entstanden. Ein Sachverständiger wird sich die Harderbrücke in Weitensfeld ansehen und entscheiden, ob die Brücke abgetragen werden muss. Außerdem arbeitet man derzeit an der Wiederherstellung der Wasserversorgung in Deutsch-Griffen. "Eine Wasserleitung, die den Bach quert, wurde durch die Überflutung weggerissen. Derzeit stellt die Feuerwehr mit Hydranten eine provisorische Wasserversorgung zur Verfügung. Die Bevölkerung muss das Wasser abkochen", erklärt der Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft, Horst Maier.