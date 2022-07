Unbekannte Täter sind vermutlich zwischen 26. und 29. Juni in das Garagengebäude einer Jagdhütte in der Gemeinde Hüttenberg eingebrochen und haben drei Motorräder gestohlen. Zwei der Marke GasGas EC 300 und ein KTM 300 EXC. Die Schadenshöhe beträgt rund 30.000 Euro. Der Besitzer bittet um Hinweise und bietet einen Finderlohn von 3000 Euro. Informationen bitte an die Polizeiinspektion Klein St. Paul unter 059133 2124.