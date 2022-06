Es wird ein wahres Festival – allerdings auch mit einem weinenden Auge. Wenn am Sonntag, dem 3. Juli, das "Festival der Chöre" im Krankenhaus des Deutschen Ordens in Friesach über die Bühne geht, gibt es auch einen Abschied. Die weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten "Stimmen aus Kärnten" (Leitung Roland Loibnegger) absolvieren in der Burgenstadt nämlich ihren letzten Auftritt in originaler Formation – nach 30 gemeinsamen Jahren.