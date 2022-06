Beim Zuschneiden von Metallrohren an der Hand verletzt hat sich ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit am Dienstag gegen 8 Uhr in der Gemeinde Straßburg. Der Winkelschneider knickte beim Ansetzen am Metallrohr nach unten und der 22-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung ins KH Friesach gebracht.