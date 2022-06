Im Juni 2012 eröffneten Patrizia und Michele Pasian die Osteria San Vito in St. Veit. Die beiden kommen ursprünglich aus San Vito al Tagliamento, einer Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien in Italien, die Partnerstadt von St. Veit ist. Diese Partnerstadt hatte früher eine Hütte am St. Veiter Wiesenmarkt, in der Wein verkauft wurde. Dann fanden Michele und Patrizia die Räumlichkeiten im ehemaligen Bürgerspital, die auch davor schon als Lokal genutzt wurden - und eröffneten, vor zehn Jahren ihre eigene Osteria.