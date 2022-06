Via Instagram entschuldigte sich Melissa Naschenweng am Samstag bei ihren deutschen Fans: Nach ihrem Auftritt beim Wiener Donauinselfest konnte die Kärntner Schlagersängerin krankheitsbedingt nicht nach Kerkingen reisen. Das geplante Konzert musste Naschenweng am Samstag absagen. "Ich bin momentan krank und muss meine Erkältung jetzt wirklich auskurieren", schrieb sie auf Instagram.

Naschenweng spielt sicher in Friesach

Viele Fans befürchten, dass die 31-Jährige auch in Friesach fehlen wird. Dort soll sie am 2. Juli beim Open Air Konzert "Heimspiel 1.0" mit Nik P. auftreten. Wie nun bekannt wurde, steht Naschenweng kommenden Samstag aber sicher auf der Bühne: "Der Termin ist fix. Sie wird in Friesach spielen", bestätigt ihr Management. Die Zuseherinnen und Zuseher können sich also auf den "Lederhosenrock" der Kärntnerin freuen. Naschenweng soll bis zum genannten Termin wieder fit sein.

Das "Heimspiel 1.0" findet am Samstag um 19 Uhr am Reitplatz in Friesach statt. Mehrere tausend Tickets wurden bereits verkauft, eigene Shuttle-Busse werden die Fans zum Konzert chauffieren.