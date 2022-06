Weltweit wird im Juni der Pride Month gefeiert. Ein Monat, ganz im Zeichen der bunten Vielfalt. Den 25. Juni haben sich Patrick Sabutsch (35) und Kevin Wastian (31) ausgesucht, um einander das Ja-Wort zu geben. Seit zehn Jahren sind die beiden ein Paar. Die besondere Feuerwehr-Hochzeit wurde am Samstag am Standesamt in Althofen gefeiert. Sabutsch engagiert sich seit 2009 bei der Althofener Wehr. Die Verantwortung für den Fachbereich Atemschutz liegt seit 2015 in seinen Händen. Das Paar sei aus der Gemeinschaft der Althofener Florianis nicht mehr wegzudenken, sind sich die Kameraden einig. Und so waren Altkamerad Michael Niszl und Feuerwehr-Arzt Christof Wutte die Beistände.

„In unseren Reihen vertrauen wir auf die Kraft der Vielfalt“, so Kommandant Johann Delsnig. Und Kameradschaftsvertreter Wilhelm Mitterdorfer ergänzt: "Wir leben Respekt und begreifen die Vielfalt als Gewinn, nicht nur für unsere Kameradschaft, sondern für die gesamte Gesellschaft.“

Als Gratulanten stellten sich auch Bürgermeister Walter Zemrosser, Stadtamtsleiter Hubert Madrian und Standesbeamtin Simone Schmidinger ein. Nach der Trauung ging es für das frisch verheiratete Paar mit der Drehleier in luftige Höhen. Als Zeichen der Verbundenheit und Toleranz wurde dafür eigens auch eine Regenbogenfahne gehisst.