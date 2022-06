„Now, in the land of Fu Manchu“ und so weiter Juhu-hu ließ Parov Stelar gleich zu Beginn seinen Hit „Booty Swing“ erklingen. Das Wetter war Samstagabend grandios. 5000 Menschen waren ins Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz gekommen – und wer nicht tanzte, der war wohl selbst schuld.