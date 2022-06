Seit einem Jahr trifft man Rosemarie Malicha regelmäßig im Lerncafé St. Veit. Die 67-Jährige verbringt jeden Montagnachmittag damit, Kindern bei den Hausaufgaben oder beim Lernen zu helfen. "Als ich vor drei Jahren in Pension gegangen bin, habe ich mir überlegt, dass ich entweder beim Roten Kreuz oder bei der Caritas etwas machen möchte", erzählt Malicha. Also nahm sie Kontakt auf und bekam einige Vorschläge, wo sie ehrenamtlich helfen könnte. Das Lerncafé und die Möglichkeit mit Kindern zu arbeiten, gefielen der Althofnerin davon am besten.

Rund 15 Kinder, im Alter von 6-15 Jahren, besuchen das Lerncafé in St. Veit und werden dort bei schulischen Aufgaben unterstützt. Von der ersten Klasse Volksschule bis zur vierten Klasse Hauptschule oder Gymnasium ist dabei viel Wissen gefragt. "Bei Mathematik im Gymnasium muss ich manchmal schon ein bisschen nachdenken, aber dann schau ich in den Heften nach, wie sie es in der Schule gemacht haben und das funktioniert eigentlich gut", lacht Malicha, die beruflich als Chemieingenieurin, in der Umweltabteilung beim Land Kärnten, tätig war.

"Eine super Einrichtung"

Im Lerncafé gefällt es der Pensionistin gut, die Gemeinschaft und die Atmosphäre sind sehr nett und alle sind bemüht, dass sich die Kinder dort wohlfühlen. "Ich finde es ist eine super Einrichtung, wo man Kindern hilft, die zuhause keine Unterstützung erhalten können", erzählt Malicha. Nach einer kurzen Phase des Ankommens, mit Freizeit und Spiel, gibt es für die Kinder eine kleine Jause, danach folgt die Lernzeit und wenn dann noch Zeit bleibt, wird gespielt, gemalt, gebastelt und manchmal werden sogar Ausflüge gemacht.

Rosemarie Malicha ist außerdem für das Seniorstudium Liberale an der Universität Klagenfurt angemeldet, wo sie vorwiegend Italienischkurse besucht. Weitere Hobbys der Pensionistin sind Radfahren, Schwimmen und Wandern. Sie verbringt auch öfters Zeit bei ihrer Tochter und den zwei Enkelkindern in der Schweiz.