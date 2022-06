Kärntens Rad-Junioren sind national momentan in aller Munde, entwickeln sich seit einigen Jahren prächtig und hamsterten zuletzt richtige Medaillen-Sammlungen. Der Lohn dafür sind gleich drei Nominierungen zur Straßen-Europameisterschaft von 7. bis 10. Juli in Anadia (Portugal). Dort messen sich die besten Radsportler Europas in den Altersklassen Junioren (U19) und U23. Die Kärntner Fahnen halten die Junioren-Fahrer Johanna Martini, Kilian Kummerer (beide RC KAC) und Simon Schabernig (RC Althofen) hoch. "Es ist richtig cool und eine echte Auszeichnung, dass wir Kärntner da zu dritt hinfahren", ist die Villacherin Martini, die den heimischen Damen-Nachwuchs dominiert, stolz. Die 17-Jährige hat bei ihrem zweiten EM-Start auch etwas gut zu machen: "Ich hoffe es geht besser als im Vorjahr. Da wurde das ganze Team krank, ich konnte nicht einmal finishen. Ich hoffe auf ein gutes Resultat, wenngleich ein Platzierungs-Ziel schwer zu setzen ist, weil es sicher sehr knapp zugehen wird."