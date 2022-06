Das Land Kärnten veranstaltet das gesamte Jahr über den "Gesunde Gemeinde"-Cup mit insgesamt elf Laufveranstaltungen. Am Samstag macht der Cup in Straßburg Station. Der Stadtlauf startet um 10 Uhr am Hauptplatz. Nennungen sind bis Freitag, 12 Uhr, online und im Stadtgemeindeamt bzw. direkt am Renntag bis 9 Uhr möglich. Die Streckenlänge beträgt 4,4 Kilometer.

Um 14 Uhr erfolgt der Auftakt zum Stadtfest mit Bieranstich und Platzkonzert der Bürgerkorpsmusik. Das weitere Programm gestaltet sich sehr bunt:

Um 15 Uhr folgt der Kindertanz mit Gaby Remschnig

Um 16 Uhr laden die Grillweltmeister "Bimbo & Gert" zu Teil 1 ihrer Grillshow ins Gasthaus Seiser

Um 16.30 Uhr erklären die FF St. Georgen und die Engel-Apotheke, wie man sicher durch die Grillsaison kommt

Um 17 Uhr legen "Bimbo & Gert" mit Teil 2 der Grillshow nach

Zusätzlich bietet Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern Hubschauberflüge vis-a-vis der Turmöl-Tankstelle an, ein großes Rahmenprogramm mit Streichelzoo, Ponyreiten, Gassenkegeln, Bierkrugschupfen, Glückshafen und vielem mehr wartet auf Groß und Klein.