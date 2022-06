1981, vor 41 Jahren, wurde die Singgemeinschaft Guttaring ins Leben gerufen. 17 Jahre lang erklang die aus einem Kirchenchor entstandene Gruppe dann als reiner Frauenchor, bis 1998 dann auch Männer in die Runde aufgenommen wurden. Der Geburtstag des Vereins soll am 25. Juni, im Rahmen des alljährlichen "Melodienreigens" des Chors im Bildungszentrum in der Volksschule Guttaring, zelebriert werden. Der Reigen ist immer das letzte große Ereignis vor der Sommerpause, die bis Anfang September dauert.