Glück im Unglück für eine Autolenkerin (20) am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Gösselinger Landesstraße (L 95) in Gösseling in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Die Frau fuhr mit ihrem Kastenwagen hinter einem Bagger her, in dem ein Steirer (55) saß. Er wollte nach links abbiegen und verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit. Die Friesacherin dürfte das Abbiegemanöver schlichtweg übersehen haben und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß, der Pkw drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Laut Polizei wurde die Unfalllenkerin leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht, der Baggerfahrer blieb unverletzt.